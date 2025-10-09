TMW Il brasiliano Bebeto si espone: "Chi ricorda me nel calcio di oggi? Neymar"

Nella giornata di oggi è iniziato ufficialmente il Festival dello Sport 2025, nella città di Trento. Dal Teatro Sociale di Trento durante l'inaugurazione del Festival è stato inquadrato l'ex campione brasiliano Bebeto. Inquadrato dalle telecamere e incalzato dai presentatori, ha detto: "Chi nel calcio di oggi ricorda Bebeto? Neymar".

Campione del Mondo con il Brasile nel Mondiale giocato negli Stati Uniti nel 1994, Bebeto era in campo nella finale vinta contro l'Italia di Arrigo Sacchi e Roberto Baggio. Oggi è considerato una delle icone del calcio brasiliano.

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato così dell'inizio dell'evento: "Trento è una città stupenda, che diventa un teatro per vedere da vicino campioni di tutti gli sport e di ogni epoca", ha esordito in merito.