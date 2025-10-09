TMW Al Khelaifi: "Roma club non semplice da gestire, Dan Friedkin sta facendo un lavoro fantastico"

Al termine dell’Assemblea Generale dell’EFC presso il Cavalieri Waldorf Hotel a Roma, il presidente dell’EFC Nasser Al Khelaifi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi tra le varie cose (qui le dichiarazioni integrali) sul suo rapporto con Dan Friedkin: "Roma è una città straordinaria, una città con una grande storia calcistica con due club come Lazio e Roma. La nostra relazione con Dan Friedkin è ottima, è un gentiluomo e vuole investire sul calcio. Non sempre è facile come sappiamo, ma vuole sviluppare il calcio qui a Roma, non è un club semplice da gestire ma sta facendo un lavoro fantastico”.

Quale può essere la soluzione per alleggerire il calendario?

“Per il calendario sicuramente vogliamo migliorare, ma questo è un tema che riguarda tutto. Alcuni giocatori sono diversi da altri, gestiscono meglio il recupero mentre altri fanno più fatica. Dipende anche dai giocatori, se chiedi ai giocatori quante partite vogliono giocare ne vogliono sempre giocare due a settimana, la vera domanda è capire se riescono a farlo fisicamente o meno. Abbiamo la stessa visione, dobbiamo gestire al meglio gli impegni nazionali, internazionali e con la selezioni nazionali”.

È possibile vedere una variazione sostanziale nel calendario e non ragionare solo sulla finestra estiva per le competizioni FIFA?

"Questo è il topic di riferimento, sono coinvolti tutti i campionati nazionali. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare con il calendario, non dobbiamo avere paura del cambiamento, ma questi cambiamenti sono migliorativi? È difficile dire al momento quale sia l'opzione migliore, ma sicuramente le valuteremo tutte e cercheremo di capire quali siano le opzioni migliori. Dobbiamo parlare anche con gli allenatori, loro lavorano quotidianamente con i giocatori e la loro opinione è importante".