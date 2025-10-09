Esclusiva TMW Filippo Galli: "Il Milan ha colmato il gap. Corsa scudetto aperta e con tante squadre coinvolte"

A margine della presentazione di “The Great Race - Photo Finish Scudetto”, docufilm sulla scorsa stagione di Serie A, Filippo Galli ha parlato ai microfoni di TMW:

Un pensiero su questo campionato?

"Ancora è presto, mi sembra che al momento ci siano due squadre in testa ma non significa che saranno le uniche due protagoniste. Mi auguro ci sia anche il Milan, poi l'Inter e penso anche l'Atalanta possa rientrare nella corsa scudetto. Come spesso accade, più sono le squadre coinvolte e maggiore sarà il divertimento".

Il Milan di Allegri?

"Il Milan è partito molto bene, è riuscito a recuperare il gap che aveva con le altre squadre grazie al lavoro della squadra, di Allegri e a un mercato importante fatto dalla società. Ha tutte le carte in regola per competere, anche perché non avere le coppe aiuta".

Non c'è una favorita quindi, secondo lei?

"Direi di no. Juventus, Inter, Milan, Atalanta saranno lì a dar fastidio a tutte le altre".