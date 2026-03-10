Severa lezione all'Atalanta, 5 e 6-0 Bayern con Olise e Musiala. La Nord applaude comunque
Al 64' arriva anche lo 0-5 del Bayern Monaco sul campo dell'Atalanta, doppietta per l'esterno Michael Olise. Il quale si accentra da destra ed esplode un bel mancino poco sotto l'incrocio dei pali, sul quale nulla può Carnesecchi. Nonostante la severa lezione, la Curva Nord di casa applaude dopo la rete.
Qualche istante dopo, arriva anche lo 0-6, con Jamal Musiala. Nasce tutto da Jackson sulla destra, cross teso e al bacio per il compagno che si inserisce e deposita la palla nella porta sguarnita.
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
