Olise manda ai matti l'Atalanta: l'esterno del Bayern premiato MVP del match dalla UEFA

Michael Olise è stato il migliore in campo della partita tra Atalanta e Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League. Una prestazione impressionante quella del laterale d'attacco dei bavaresi, premiato anche dalla UEFA come Player of The Match di Atalanta-Bayern 1-6.

Scrive l'ente organizzatore delle competizioni europee nella motivazione della scelta di assegnare a Olise il riconoscimento di calciatore migliore in campo alla New Balance Arena: "Ha segnato due gol fantastici e ha fornito un assist, ma ha anche creato molte altre occasioni con i suoi passaggi e dribbling".

Voto 9 nelle pagelle di TMW di Atalanta-Bayern Monaco 1-6 per Olise. Con la seguente motivazione: "Il classe 2001 acquisisce con la prova da urlo di stasera lo status di fuoriclasse? Ce lo dirà la sua carriera. Parte da destra, ma di fatto svaria su tutto il fronte offensivo. Recita senza dubbio la parte del leone, con un gol e un assist nel primo tempo ed un altro sigillo personale nel secondo oltre a giocate di alta scuola durante tutti i 90 minuti".