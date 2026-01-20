Open VAR, Tonolini: "Inter-Lecce e Cagliari-Juve? Giusto revocare i due calci di rigore"

Mauro Tonolini, ex assistente e oggi componente della CAN, ha spiegato alcune decisioni arbitrali dei quattro recuperi e della ventunesima giornata durante Oper VAR, su DAZN. Le prime parole sono sul rigore prima concesso e poi tolto all'Inter nella sfida contro il Lecce della settimana scorsa: "C'è un'ottima revisione di VAR e AVAR, Chiffi e Magioni, perché Veiga tocca prima il pallone e solo successivamente c'è il contatto con Bonny. In questo caso Maresca ha fatto bene a revocare il penalty".

Parole poi anche sull'annullamento del gol di McTominay in Napoli-Hellas Verona per fuorigioco millimetrico: "L'azione era difficile da valutare per l'assistente, che fa bene a lasciare andare e ad affidarsi alla macchina del fuorigioco semiautomatico per valutare con precisione le posizione di Mazzocchi che parte effettivamente in fuorigioco. Si è discusso tanto sul frame scelto ma fa tutto la tecnologia".

Tonolini ha poi spiegato anche la decisione dell'arbitro in Cagliari-Juventus di revocare il calcio di rigore ai bianconeri dopo averlo fischiato in presa diretta: "Si vede bene dalla revisione come Mazzitelli anticipi Miretti che poi calcia il giocatore del Cagliari, quindi è giusto togliere il rigore - ha spiegato -. Ci è piaciuta anche la tranquillità con la quale è stata approcciata la revisione".