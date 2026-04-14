TMW Openda fuori dalle gerarchie è il simbolo degli errori di Comolli. Anche per questo rischia

Openda è il simbolo di quello che Comolli rischia in estate. Perché il suo trasferimento è costato 3 milioni di euro più 42 per l'obbligo di riscatto scattato ieri . Serviva arrivare almeno decimi in classifica e ora non è possibile che non succeda. Non gioca da cinque partite, ha fatto solamente un minuto nelle ultime sei. Insomma, la bocciatura è chiara, esattamente come quella di Joao Mario. Openda quindi l'anno prossimo sarà messo in vendita, quasi impossibile con un titolo definitivo, più probabile un prestito.

L'unica speranza di Comolli è il quarto posto, ma non è detto che rimanga pure con quell'obiettivo centrato: sarebbe perfetto per le casse, ma la sensazione è che Chiellini sia destinato a prendere un ruolo di primissimo livello, con poteri anche sul mercato.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di una possibilità Fenerbahce, poiché il tecnico Domenico Tedesco lo stima per averlo avuto alle dipendenze con la nazionale belga. A marzo aveva anche cercato di usare il cupping - una tecnica terapeutica antica, originaria della medicina tradizionale cinese, oggi molto diffusa tra gli atleti professionisti - per recuperare più rapidamente e tornare a disposizione, ma l'impressione è che oramai sia fuori dalle gerarchie, ancor più di Jonathan David.