La Juventus adesso vuole accontentare Spalletti: nel mirino c'è il fedelissimo Lobotka

Dopo il rinnovo la Juventus punta ad accontentare il suo tecnico Luciano Spalletti anche sul mercato. Ed è in questo senso che i bianconeri vorrebbero portare alla Continassa il suo fedele pupillo dello Scudetto conquistato a Napoli, ossia Stanislav Lobotka. Fu proprio Spalletti a recuperare un calciatore che sembrava ai margini della rosa dei partenopei e renderlo uno dei registi migliori d'Europa, protagonista assoluto della cavalcata che riportò il tricolore in Campania dopo 33 anni.

A riferirlo questa mattina è l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come quello dello slovacco sarebbe un profilo perfetto per i bianconeri, sia in termini di esperienza che in termini di ingaggio, visto che Lobotka a Napoli percepisce circa 4 milioni di euro: una cifra abbordabile per le casse della Vecchia Signora. Tuttavia la trattativa non è semplice.

Nonostante un contratto in scadenza nel 2027 e un Napoli che non sembra neanche intenzionato a far muro sulla sua possibile cessione, la Juventus sa benissimo che una trattativa con De Laurentiis potrebbe trascinarsi per le lunghe. Anche perché Lobotka ha una clausola rescissoria all'estero di 25 milioni: questo vuol dire che quella cifra potrebbe anche non bastare per i club di Serie A.