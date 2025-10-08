Ora Dybala non è più al centro della Roma: il suo rinnovo non è una priorità per il club

Non è così certo che Paulo Dybala resti alla Roma al termine del suo contratto attuale. Questo perché, secondo quanto riportato da Sky Sport, il rinnovo della Joya non è considerato una priorità dalla società giallorossa, che ha messo la questione in stand-by: non ci sono attualmente in corso delle trattative, né appuntamenti già fissati tra le parti. Il club vuole valutare alcuni aspetti legati alla stagione corrente.

Nessuno mette in discussione le qualità tecniche dell'argentino, che però dovrà dare delle garanzie dal punto di vista fisico. Troppo spesso infatti il fantasista di Gian Piero Gasperini è stato costretto a fermarsi a causa di problemi muscolari che ne hanno compromesso inevitabilmente il rendimento, lasciando la squadra priva del suo estro, della sua fantasia, ma soprattutto dei suoi gol e dei suoi assist.

Inoltre c'è da considerare anche l'aspetto relativo all'esplosione di Matias Soule, che non è ancora ai livelli dell'ex Juventus, e non è chiaro se mai ci arriverà, ma ultimamente è stato il centro di gravità della Roma, che è prima in classifica insieme al Napoli e non ha così tanto bisogno di rivoluzionare la squadra al momento. Nel mirino di Dybala ora c'è l'Inter, per tornare a essere decisivo e mandare un segnale a tutti.