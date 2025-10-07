Roma, atteso a giorni l'arrivo dell'agente di Dybala: poi partiranno le trattative per il rinnovo

Niente chiamata in Nazionale per Paulo Dybala, che avrà dunque davanti a sé altre due settimane di lavoro pieno sotto le cure di Gasperini, che al Franchi ha riparlato di lui come 'del giocatore con più qualità nella rosa'. L’esperimento da falso nove è stata solo un frutto dell'emergenza, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Dalla ripresa di domani e fino alla sfida contro l’Inter di sabato 18 ottobre, il tecnico potrà lavorare con i due argentini (Dybala e Soulé) ma anche con Pellegrini, provando tutte le soluzioni di una trequarti nella quale cresceranno le alternative grazie all’ingresso di Bailey. Se per Soulè lo stato di forma parla chiaro, nel caso dell'ex Juve e dell'italiano, ci sarà da migliorare soprattutto lo stato di forma.

Con la Roma partiranno presto i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. La volontà delle parti è quella di trovare un’intesa: da una parte c’è un calciatore che vorrebbe chiudere la carriera nella Capitale e si è già detto disposto a rinunciare a una parte degli 8 milioni netti percepiti a stagione, dall’altra un club che, dopo averlo elevato al rango di simbolo, continuerebbe volentieri questa luna di miele. L’arrivo in città dell’agente Carlos Novel, atteso entro la fine del mese, darà il via libera alle trattative.