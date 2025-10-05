Roma, Gasperini: "Complimenti alla mia squadra. Qualcuno ancora non ci dà credito"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha analizzato così la vittoria sulla Fiorentina (1-2) ai microfoni di Dazn: "C'erano spazi nel secondo tempo, potevamo sfruttarli meglio. Nella ripresa è subentrata un po' di stanchezza, abbiamo rischiato tanto sull'azione di Gosens ma nonostante tutto abbiamo controllato bene, gli episodi sono stati casuali. Sono contento per il gol da calcio d'angolo, è una nostra risorsa. Ora dobbiamo andar forte anche sui rigori".

Primo tempo giocato da squadra vera, nel secondo tempo la gestione. Per questo è entrato Dybala?

"In questo momento Dybala e Pellegrini sono i calciatori con più qualità tecnica. Hanno fatto qualche combinazione interessante, anche per mettere un po' di apprensione alla Fiorentina. Con il loro palleggio hanno spezzato spesso l'azione avversaria, togliendo la continuità d'attacco alla Fiorentina".

Dybala prima punta: è il futuro?

"No, è un'emergenza. Ferguson aveva un problema alla caviglia, non era in grado di giocare. Dybala è rientrato venerdì, ha fatto poco lavoro, ma la sua tecnica non la perde mai e ci è stato utile. Il mio pensiero non è quello di schierarlo come attaccante centrale".

Che effetto le fa il primo posto?

"Sono molto contento per la gente, per la squadra, i calciatori. È un premio alle loro prestazioni. Qualcuno non ci ha dato ancora credito sufficiente, ma la squadra intanto fa risultati e migliora nella qualità del gioco. I ragazzi hanno dato grande applicazione, c'è entusiasmo. Sono felice per i miei giocatori. Ora affrontiamo questa sosta con fiducia, ma sappiamo bene di dover migliorare".

Grande obiettivo?

"Non ho detto questo. Il credito che abbiamo in questo momento non è così alto. Ci godiamo il periodo e cercheremo di crescere".