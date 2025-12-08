Orlando: "La Fiorentina può perdere anche da una squadra di D. Toglierei la fascia a Ranieri"

Massimo Orlando, ex giocatore che ha vestito in passato la maglia della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando così della situazione dei viola: "Contro il Sassuolo ho visto un ulteriore peggioramento, anche rispetto a quanto fatto con Pioli. È mancata una reazione sul piano caratteriale e della grinta. Avrei fatto un bel ritiro per lavorare sulla testa di ognuno, parlarci, prendere decisioni anche drastiche. A chi non sta bene, se ne vada a gennaio".

C'è soprattutto un aspetto che preoccupa Orlando: "La Fiorentina non è una squadra, ma pare un insieme di giocatori che fra l'altro si mandano a quel paese. Sono spaventato da questa situazione, che va oltre la tattica, perché mi sembra uno spogliatoio alla sbando e non mi è piaciuto neanche Luca Ranieri che al momento della sostituzione non ha dato la mano a Vanoli. Io gli leverei immediatamente pure la fascia. E intervenga la società con lui e altri perché serve il pugno duro e multe, sennò ognuno fa quello che vuole".

Orlando è davvero critico: "Ho veramente paura per la retrocessione perché ora possono perdere da chiunque, anche da una formazione di Serie D. Prendono sempre gol da palla inattiva e fanno gli identici errori. Non c'è un'idea di gioco, non ci sono due passaggi di fila".