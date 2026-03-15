Verona, Sammarco sul gol di Vitinha: "Giocata incredibile di un grande giocatore"

L'allenatore del Verona, Paolo Sammarco, ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero dopo la sfida che la sua squadra ha perso - per 0-2 - contro il Genoa di De Rossi allo stadio Bentegodi.

Di seguito le sue dichiarazioni: "È stata una gara equilibrata fino al gol che ha sparigliato le carte, il gol di un grande giocatore, che ha fatto una giocata incredibile".

Poi ha continuato: "Eravamo in partita seppur non producendo moltissimo, potevamo fare di più in fase di rifinitura offensiva. Purtroppo era già difficile prima, abbiamo fatto una bella vittoria a Bologna, i ragazzi volevano dare seguito, ci hanno provato, non ci siamo riusciti. Dobbiamo mettere da parte questa partita e andare avanti lavorando al massimo".