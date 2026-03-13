TMW Radio Massimo Orlando: "Lazio con problemi ma il Milan rischia. E la Roma a Como..."

A parlare di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Atalanta, ko duro in Champions:

"Lo avevamo detto presentando la sfida, uomo su uomo era un rischio, avrei fatto un altro tipo di partita, molto più umile, abbassandomi e cercando di sfruttare i contropiedi. Al 5' Olise era andato via cinque volte su cinque all'avversario, devi intervenire. Un po' troppo duro Capello nel suo commento, però poteva giocarsela in un altro modo Palladino comunque".

Può aver peccato di presunzione dopo l'impresa col Dortmund?

"Il Dortmund è andato lì per proteggere il risultato e giocava in ripartenza. Lì si sono concessi all'Atalanta. Viste le due partite, c'è una differenza tra le due tedesche che fa paura".

Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?

"Secondo me il ko di Champions avrà ripercussioni per l'Atalanta. Hanno fatto un capolavoro ad arrivare lì, ma mi da la sensazione che questa squadra non abbia più la forza per giocarsi la Champions. Rischia però di più il Milan. La Lazio, anche se ha molti problemi, ha un allenatore molto bravo e può metterti in difficoltà. Il Milan poi avrà assenze pesanti, e ci sarà di nuovo il pubblico".

Como-Roma, partita decisiva per un posto in Champions?

"Sarà una bella partita. Due squadre meravigliose. Una che gioca più col possesso palla, il Como, e si rende pericolosa, la Roma è più verticale e ha preso un attaccante fantastico. La Roma ha avuto tre partite tostissime, il Como ha potuto riposare e questo può fare la differenza. In più alla Roma mancherà Ndicka. Sarà una gran bella partita, chi vince però non prende il largo. Certo la Roma un po' di pesantezza può sentirla".