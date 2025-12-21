Inter, occhi sempre sull'esterno destro: fra Palestra e Belghali occhio sempre a Dodò

Sempre aperta in casa Inter la questione che riguarda l'esterno destro. Con l'infortunio di Denzel Dumfries, la società nerazzurra andrà sul mercato di gennaio per dare a mister Cristian Chivu un esterno di valore e che possa dare il proprio contributo nella seconda parte di stagione. La squadra intanto è rientrata ieri dall'Arabia dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna e quindi ora le attenzioni principali sono tutte concentrate sulla finestra invernale di trattative per cercare di non farsi cogliere impreparati.

Palestra e Belghali le opzioni per Marotta

I nomi che circolano sono quelli di Marco Palestra e di Rafik Belghali ma le strade potrebbero essere molto in salita. Per quanto riguarda il primo pesa molto il costo del cartellino che dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il giocatore del Verona, ora è impegnato in Coppa d'Africa e la speranza di un'uscita anticipata dell'Algeria potrebbe facilitare l'operazione.

Dodò l'occasione di mercato

La terza opzione ci porta diretti invece verso Firenze. Come conferma l'edizione odierna di Tuttosport (qui la nostra anticipazione), un'altra possibilità resta sempre Dodò in quanto la formazione viola, con l'intenzione di rinforzare la rosa per uscire dalle secche dell'ultimo posto in graduatoria, potrebbe anche sacrificare alcuni dei suoi big.