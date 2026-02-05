Live TMW Oscar Hiljemark si presenta: "Orgoglioso di essere a Pisa, l’obiettivo è la salvezza"

12:50 Tra pochi minuti la presentazione ufficiale di Oscar Hiljemark nuovo allenatore del Pisa Sporting Club. Diretta testuale a cura di TMW.

13:15 inizio conferenza stampa

"Sono molto orgoglioso di essere qua. Ho sentito un grande entusiasmo. l'obbiettivo è la salvezza e in questo momento ci mancano dei punti".

Quali sono le prime impressioni?

"Dobbiamo giocare da squadra e non buttarci giù davanti agli episodi negativi. L'importante sono i tre punti".

Partirà dalla difesa a tre?

"La squadra per me ha giocatori forti, e non cambierò il sistema di gioco".

Ha parlato con GIlardino?

"Lui è una persona fantastica ma non l'ho ancora sentito".

Dato che vi siete sentiti a luglio hai seguito la squadra?

"La città è molto bella ma negli ultimi mesi non mi sono concentrato tantissimo sulla Serie A".

Come hai trovato il gruppo?

"Il gruppo è fantastico, ma la situazione di classifica è delicata".

Cosa dice a chi non crede in lei?

"Io ho giocato buone partite contro Roma, Tottenham in Europa League e sono molto calmo".

Come ha visto i nuovi acquisti?

"Sono giocatori forti, di qualità ma devono lavorare. Il gruppo è fantastico".

Domani giocherà con la difesa a tre o a quattro?

"A tre".

Quanto tempo ci vorrà per vedere la sua impronta?

"Secondo me, domani non saremo perfetti in tutte le fasi di gioco, questo è evidente, anche perché in questi tre giorni non abbiamo potuto lavorare su tutto. Però quello che voglio vedere è una squadra che giochi insieme, con chiarezza, sapendo cosa vuole fare. In questo momento, con le qualità dei ragazzi, dobbiamo concentrarci su due o tre cose fondamentali: la fase difensiva, le palle inattive e il primo passaggio dopo aver riconquistato il pallone. Voglio vedere una squadra che abbia voglia di fare bene".

Situazione infortunati?"Albiol, Denoon, Vural e Semper saranno out. Cuadrado è convocato così come Iling Junior".

13:44Fine conferenza