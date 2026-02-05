Oscar Hiljemark si presenta: "Orgoglioso di essere a Pisa, l’obiettivo è la salvezza"
12:50 Tra pochi minuti la presentazione ufficiale di Oscar Hiljemark nuovo allenatore del Pisa Sporting Club. Diretta testuale a cura di TMW.
13:15 inizio conferenza stampa
"Sono molto orgoglioso di essere qua. Ho sentito un grande entusiasmo. l'obbiettivo è la salvezza e in questo momento ci mancano dei punti".
Quali sono le prime impressioni?
"Dobbiamo giocare da squadra e non buttarci giù davanti agli episodi negativi. L'importante sono i tre punti".
Partirà dalla difesa a tre?
"La squadra per me ha giocatori forti, e non cambierò il sistema di gioco".
Ha parlato con GIlardino?
"Lui è una persona fantastica ma non l'ho ancora sentito".
Dato che vi siete sentiti a luglio hai seguito la squadra?
"La città è molto bella ma negli ultimi mesi non mi sono concentrato tantissimo sulla Serie A".
Come hai trovato il gruppo?
"Il gruppo è fantastico, ma la situazione di classifica è delicata".
Cosa dice a chi non crede in lei?
"Io ho giocato buone partite contro Roma, Tottenham in Europa League e sono molto calmo".
Come ha visto i nuovi acquisti?
"Sono giocatori forti, di qualità ma devono lavorare. Il gruppo è fantastico".
Domani giocherà con la difesa a tre o a quattro?
"A tre".
Quanto tempo ci vorrà per vedere la sua impronta?
"Secondo me, domani non saremo perfetti in tutte le fasi di gioco, questo è evidente, anche perché in questi tre giorni non abbiamo potuto lavorare su tutto. Però quello che voglio vedere è una squadra che giochi insieme, con chiarezza, sapendo cosa vuole fare. In questo momento, con le qualità dei ragazzi, dobbiamo concentrarci su due o tre cose fondamentali: la fase difensiva, le palle inattive e il primo passaggio dopo aver riconquistato il pallone. Voglio vedere una squadra che abbia voglia di fare bene".
Situazione infortunati?"Albiol, Denoon, Vural e Semper saranno out. Cuadrado è convocato così come Iling Junior".
13:44Fine conferenza
