TMW Genoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve in gruppo

Dopo una giornata di riposo, il Genoa torna in campo. Archiviata la sconfitta casalinga, ma con buone indicazioni, contro l'Inter, la squadra di Daniele De Rossi è tornata a calcare il green del "Signorini" di Pegli. Nel mirino c'è il prossimo match, sempre al "Ferraris" contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Una partita molto difficile contro una squadra in ripresa dopo un inizio di stagione altalenante che è costato la panchina di Ivan Juric. Da un ex all'altro, la Dea resta un avversario temibile con i rossoblù che dovranno mettere in campo qualcosa in più di quanto visto domenica sera.

Speranza Ostigard

E dall'infermeria per il momento non arrivano grandi novità. Leo Ostigard ha proseguito il suo lavoro a parte. Il difensore norvegese è ai box dalla partita di Udine per un problema muscolare al polpaccio e potrebbe anche iniziare presto un percorso in gruppo che lo porterà poi ad una possibile, condizionale sempre d'obbligo, convocazione per la sfida alla Dea. Tra le altre cose, il centrale è in diffida e dovrà eventualmente stare attento a non entrare in squalifica.

Gli assenti

Chi invece non dovrebbe recuperare sono invece Hugo Cuenca e Junior Messias che insieme a Maxwel Cornet sono ancora fuori per infortunio. Non ci sarà nemmeno Jean Onana che invece è stato convocato da Camerun per la Coppa d'Africa.