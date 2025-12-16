TMW Genoa, due giocatori da valutare per l'Atalanta: Messias nuovamente ai box

Archiviata la sconfitta casalinga contro l'Inter, la prima della gestione De Rossi, il Genoa è pronto ad iniziare la preparazione in vista della sfida casalinga contro l'Atalanta di domenica prossima. Quella contro i nerazzurri dell'ex Palladino è la seconda di un tour de force contro le big del nostro campionato che andrà a chiudere l'anno solare. Il 2025 infatti si concluderà all'Olimpico il 29 dicembre contro la Roma per un vero e proprio amarcord per l'attuale tecnico rossoblù. Queste giornate saranno anche decisive per valutare alcuni giocatori che sono in infermeria ma che potrebbero, condizionale d'obbligo, tornare a disposizione.

Due giocatori da valutare

In primis Leo Ostigard. Il difensore norvegese, che tra l'altro è anche in diffida, ha avuto un problema muscolare al polpaccio e non è stato convocato per il match contro gli uomini di Chivu per cautela. Le sue condizioni saranno monitorate e non è escluso che possa essere nuovamente a disposizione così come Hugo Cuenca fermo per risentimento all’adduttore destro.

Messias nuovamente ai box

Ancora ai box Junior Messias nonostante De Rossi nella conferenza dell'anti-vigilia aveva detto che “in questa settimana si è allenato benissimo". Il brasiliano non è stato convocato per una distrazione al soleo sinistro mentre Siegrist ha riportato una frattura ad un dito.