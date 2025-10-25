Ottavio Bianchi: "Tracollo Napoli col PSV? Un cazzotto così fa perdere i sensi, ma poi ti rialzi"

In vista di Napoli-Inter, ai microfoni di Libero, ha parlato il doppio ex Ottavio Bianchi. Queste le sue considerazioni sul big match: "Per il Napoli è la partita ideale per voltare pagina anche se il ko olandese ha fatto molto male. Nessuno si aspettava un simile tracollo. Però lo sport è questo. Un cazzotto simile fa perdere i sensi, ma poi ti rialzi e impari da quel pugno".

Conte ha detto: mi hanno preso nove giocatori, troppi.

"Per fare la Champions la squadra andava rinforzata, tuttavia per capire certe cose bisogna essere dentro alla stanze dei bottoni. De Bruyne? E' un grande giocatore. Però il singolo non basta".

Ma Conte è l'uomo giusto?

"La storia di Antonio suggerisce che non si dovrebbe neppure fare questa domanda. Anzi, ne faccio una io: negli ultimi anni quante squadre si sono ripetute facilmente l'anno dopo uno scudetto, quante ne hanno vinti tre-quattro di seguito…".

L'Inter invece ha il vento in poppa.

"Certo, un 4-0 dà certezze ma avrà davanti i campioni d'Italia e, lo ripeto, una squadra fortissima. Chivu? Lo scorso anno l'Inter è lì stata fino alla fine, poi ha perso oggettivamente male. Chivu porta le proprie convinzioni di gioco e la squadra risponde perché i campioni sono rimasti tutti i nuovi sono in palla".