Bianchi riflette sul 6-2 del Napoli: "Talmente eclatante che è meglio perdere così"

Si avvicina il big match fra Napoli ed Inter, in programma sabato allo stadio Maradona, con le due squadre che ci arrivano spinte da umori diametralmente opposti. Gli azzurri arrivano dal pesante ko subito in Olanda contro il PSV ed in generale dopo 3 ko nelle ultime 5 gare, mentre la squadra di Chivu ha raccolto 7 vittorie consecutive.

L'ex allenatore Ottavio Bianchi in una intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato della sfida fra due club che ha allenato in passato: "Una sconfitta del genere fa male, sempre" - spiega in merito al 6-2 subito ad Eindhoven dal Napoli - ". Però è talmente eclatante che è meglio perdere così, che essere battuti per 1-0 all'ultimo minuto. Anche Conte alla fine ha tirato questa stessa conclusione. Poi certo, è sempre meglio scendere in campo dopo una bella vittoria, come ha fatto l’Inter, ma non ritengo un alibi quello di aver perso l’ultima gara in vista del match di sabato. Partiranno dallo 0-0 e se la giocheranno".

Sull'importanza della sfida poi, aggiunge: "Adesso è ancora presto per dire se sarà determinante, o meno, per il titolo. In realtà penso di no, visto che è ancora presto. Ma sicuramente darà una grande iniezione di fiducia a chi uscirà vincitore dal match".

Uno scontro diretto, anche se le rivali per lo Scudetto non mancano: "Per me si affrontano le due squadre più competitive che abbiamo nel campionato italiano. Certo, ultimamente si è affacciato anche il Milan. E i rossoneri hanno il vantaggio di non avere coppe, coppette e coppine. Affrontare un impegno ogni tre giorni sotto un filo emotivo e caratteriale lascia il segno, al di là dei microtraumi che sono determinanti per i giocatori: se giochi sempre non hai infatti il tempo per poter recuperare", dichiara Bianchi.