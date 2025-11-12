TMW Radio Padovan: "Napoli, è una squadra senza Conte. Bologna da Champions"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Giancarlo Padovan.

Napoli, che ne pensa del caso Conte?

"Conte non accompagna un morto, ha detto. Potrebbe fare un colpo di testa come fece alla Juve, quando si dimise dopo due giorni di ritiro. A Napoli però ha incassato l'appoggio di De Laurentiis, che credo gli abbia promesso anche qualcosa sul mercato, in entrata e in uscita. Non è vero che Conte è seguito da tutti, ha detto che non riesce ad entrare nelle loro teste, anche in quelle dei senatori. Ragione di più per cambiare qualcosa a gennaio. Perde punti dove e quando non dovrebbe, e non ha mai giocato all'altezza. Non vedo Conte nella squadra, nel furore della squadra. E' una squadra senza Conte. Il Napoli ha già rinunciato a Conte, c'è da rimetterlo al centro del progetto. E anche Conte credo voglia proseguire, ma è inadatto alla sconfitta. Altre sconfitte potrebbero allontanarlo definitivamente a Conte".

Dove può arrivare il Bologna?

"Sta facendo bene anche in coppa. Ha fatto la partita anche in dieci, sono segnali positivi. Per me può arrivare in Champions, è una delle squadre che lotterà per l'Europa. Poi dipende quanto durerai e che scelte fai. E magari potrebbe andare avanti anche in EL, anche se non ha la rosa per fare due competizioni ad alto livello".

David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?

"Gimenez, perché mi sembra strano che il suo rendimento sia questo. E' un giocatore per il quale condivido l'opinione di molti colleghi secondo cui è forte. Non è un fenomeno ma può essere funzionale al gioco del Milan".