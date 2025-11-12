Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Padovan: "Napoli, è una squadra senza Conte. Bologna da Champions"

Padovan: "Napoli, è una squadra senza Conte. Bologna da Champions"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:29Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Giancarlo Padovan.

Napoli, che ne pensa del caso Conte?
"Conte non accompagna un morto, ha detto. Potrebbe fare un colpo di testa come fece alla Juve, quando si dimise dopo due giorni di ritiro. A Napoli però ha incassato l'appoggio di De Laurentiis, che credo gli abbia promesso anche qualcosa sul mercato, in entrata e in uscita. Non è vero che Conte è seguito da tutti, ha detto che non riesce ad entrare nelle loro teste, anche in quelle dei senatori. Ragione di più per cambiare qualcosa a gennaio. Perde punti dove e quando non dovrebbe, e non ha mai giocato all'altezza. Non vedo Conte nella squadra, nel furore della squadra. E' una squadra senza Conte. Il Napoli ha già rinunciato a Conte, c'è da rimetterlo al centro del progetto. E anche Conte credo voglia proseguire, ma è inadatto alla sconfitta. Altre sconfitte potrebbero allontanarlo definitivamente a Conte".

Dove può arrivare il Bologna?
"Sta facendo bene anche in coppa. Ha fatto la partita anche in dieci, sono segnali positivi. Per me può arrivare in Champions, è una delle squadre che lotterà per l'Europa. Poi dipende quanto durerai e che scelte fai. E magari potrebbe andare avanti anche in EL, anche se non ha la rosa per fare due competizioni ad alto livello".

David, Ferguson e Gimenez: chi si riscatterà?
"Gimenez, perché mi sembra strano che il suo rendimento sia questo. E' un giocatore per il quale condivido l'opinione di molti colleghi secondo cui è forte. Non è un fenomeno ma può essere funzionale al gioco del Milan".

Articoli correlati
Padovan: "Se l'Italia non andasse ai Mondiali saranno guai seri per tutti vertici... Padovan: "Se l'Italia non andasse ai Mondiali saranno guai seri per tutti vertici federali"
Padovan: "Mondiale per Club da rivedere. Kean non andrà in Arabia" Padovan: "Mondiale per Club da rivedere. Kean non andrà in Arabia"
Padovan: "Scudetto? Ecco perché alla fine il Napoli non lo perderà" Padovan: "Scudetto? Ecco perché alla fine il Napoli non lo perderà"
Altre notizie Altre Notizie
L'Udinese premiata dalla UEFA per la sostenibilità. Il 25 novembre la cerimonia a... L'Udinese premiata dalla UEFA per la sostenibilità. Il 25 novembre la cerimonia a Palazzo Chigi
Premier League, Rob Edwards è il nuovo tecnico del Wolverhampton ultimo in classifica... UfficialePremier League, Rob Edwards è il nuovo tecnico del Wolverhampton ultimo in classifica
Padovan: "Napoli, è una squadra senza Conte. Bologna da Champions" TMW RadioPadovan: "Napoli, è una squadra senza Conte. Bologna da Champions"
Lutto nel calcio: è morto l'ex attaccante Salvatore Garritano. Col Torino vinse lo... Lutto nel calcio: è morto l'ex attaccante Salvatore Garritano. Col Torino vinse lo scudetto nel '76
Ecco il nuovo pallone della Serie A per l'inverno. Il comunicato di PUMA e Lega Calcio... Ecco il nuovo pallone della Serie A per l'inverno. Il comunicato di PUMA e Lega Calcio
Oggi in TV, Champions League femminile: dove vedere Atletico Madrid-Juventus Oggi in TV, Champions League femminile: dove vedere Atletico Madrid-Juventus
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 12 novembre Le partite di oggi: il programma di mercoledì 12 novembre
Fiorentina, nuova maglia per celebrare i 25 anni dell'iconica divisa Kombat Fiorentina, nuova maglia per celebrare i 25 anni dell'iconica divisa Kombat
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
2 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
3 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
4 La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design
5 Milan, chi se parte Gimenez a gennaio? Dovbyk idea in archivio, le piste Icardi e David
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: in Moldova 4-4-2 super offensivo, Orsolini e Zaccagni dal 1'
Immagine top news n.1 Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
Immagine top news n.2 Napoli in ansia per Anguissa: si teme uno stiramento. Colpa degli allenamenti del Camerun?
Immagine top news n.3 Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì
Immagine top news n.4 Fuori non si ride, ma in campo è peggio: Napoli, quanto ti sta mancando De Bruyne
Immagine top news n.5 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Immagine top news n.6 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.7 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Immagine news Serie A n.2 Rampulla sulla Juve: "Una società forte programma. Il problema non è l'allenatore"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Fiorentina, hai sbagliato con Italiano. Juve, scettico su Comolli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Immagine news Serie A n.2 Sartori scherza: "Mercato? Tante telefonate ogni giorno, ma poi dal 2 settembre spariscono tutti…"
Immagine news Serie A n.3 Rampulla sulla Juve: "Una società forte programma. Il problema non è l'allenatore"
Immagine news Serie A n.4 Lo strano caso del Milan: Pulisic, Rabiot e Leao tra i meno utilizzati
Immagine news Serie A n.5 Bucchioni: "Fiorentina, hai sbagliato con Italiano. Juve, scettico su Comolli"
Immagine news Serie A n.6 Bologna sogna, l'ad Fenucci: "Spero pagheremo certi bonus ai calciatori..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Zilli: "Voglio riscattare gli ultimi 2 anni. Questo Frosinone può giocarsela con tutti"
Immagine news Serie B n.2 Veron: "Che triste vedere la Samp in questa situazione. Spero possa rimettersi in sesto"
Immagine news Serie B n.3 Inchiesta 'Le Iene'-Sampdoria: la Procura Federale archivia le accuse nei confronti di Silvani
Immagine news Serie B n.4 Guidetti sullo Spezia: "Ogni anno in Serie B fa storia a se. Donadoni? Può portare equilibrio"
Immagine news Serie B n.5 "Due mesi per meritare il Palermo", Inzaghi mette tutti sotto esame. Anche se stesso
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, il preparatore Bertelli verso l'addio: da 10 giorni non è più a Bogliasco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, tutto fatto per l'arrivo di Di Bari. Il Ds firmerà un contratto valido fino al 2027
Immagine news Serie C n.2 Gubbio-Juve NG alle 15 di mercoledì, il club: "Nessuna possibilità di giocare in orario diverso"
Immagine news Serie C n.3 Il Livorno sembra aver sciolto le riserve: la prima squadra sarà affidata a mister Venturato
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, il derby con l'Ospitaletto sarà senza tifosi: divieto di trasferta ai residenti in città
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Castelli: "Possiamo dare filo da torcere alle prime. Punto ai 15 gol in stagione"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, oggi il giorno della verità: si attende la fumata bianca per la trattativa con Di Matteo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U19, le pre convocate per le qualificazioni europee: 10 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Baldi: "Cancellare la gara di Champions. Con la Lazio dobbiamo svoltare"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus all'esame Atletico Madrid. La 3ª giornata di UWCL: programma e classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?