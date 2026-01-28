Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pafos-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: David Luiz c'è, Michael sfida Prekop

Pafos-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: David Luiz c'è, Michael sfida Prekop
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:07Serie A
Pierpaolo Matrone

Di seguito le formazioni ufficiali di Pafos-Slavia Praga, match valevole per l'ottava giornata della League Phase della Champions League.

PAFOS (4-3-3): Gorter; Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas; Orsic, Pepe, Quina; Jaja, Anderson, Dragomir. A disposizione: Petrou, Michael, Goldar, Bassouamina, Dimata, Sema, Langa, Michael, Fontoura Caldierado.
Allenatore: Albert Celades

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Stanek; Zima, Ogbu, Chaloupek; Doudera, Sadilek, Dorley, Mbodhi; Cham, Prekop, Provod. A disposizione: Markovic, Rezek, Hashioka, Kusej, Sanyang, Chytil, Borul, Chory, Schranz, Naskos, Pikolon, Pitak.
Allenatore: Jindrich Trpisovsky

