Ufficiale

Doppio colpo per il Pafos: Dani Silva e Lelê vanno a giocare per la società cipriota

Doppio colpo per il Pafos: Dani Silva e Lelê vanno a giocare per la società cipriota
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 22:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Pafos molto attivo sul mercato nella giornata di oggi. In queste ore, infatti, il club cipriota ha annunciato l'ingaggio del centrocampista portoghese Dani Silva e dell'attaccante brasiliano Leanderson da Silva Genésio (meglio conosciuto come Lelê).

Il comunicato su Dani Silva
"Il Pafos FC annuncia l'ingaggio del centrocampista portoghese Dani Silva in prestito fino al termine della stagione, in seguito all'accordo con l'FC Midtjylland. Nato l'11 aprile 2000, Dani Silva si unisce al Pafos FC portando con sé una preziosa esperienza maturata nel calcio competitivo europeo. Si è sviluppato nelle giovanili di diversi top club portoghesi, tra cui Benfica, Belenenses, Vitória Setúbal e Vitória Guimarães, prima di affermarsi a livello senior. Esordì con il Vitória Guimarães nella Primeira Liga portoghese, ottenendo un minutaggio costante ai massimi livelli nazionali prima di proseguire la sua carriera all'estero. Silva si trasferì poi in Italia, dove giocò in Serie A con l'Hellas Verona, e successivamente in Danimarca con l'FC Midtjylland, giocando nella Superliga danese e nelle competizioni europee. Centrocampista centrale dinamico e intelligente, Dani Silva è noto per la sua consapevolezza tattica, la sua grinta e la sua capacità di dare il suo contributo sia in fase difensiva che offensiva. La sua esperienza in diversi campionati e culture calcistiche aggiunge qualità ed equilibrio al centrocampo del Pafos FC. Il Pafos FC dà il benvenuto a Dani Silva e gli augura ogni successo".

Il comunicato su Lelê
"Il Pafos FC annuncia l'ingaggio dell'attaccante brasiliano Leanderson da Silva Genésio, meglio conosciuto come Lelê, che si unisce al club in prestito, in seguito a un accordo con il Fluminense FC. Nato il 1° ottobre 1997, Lelê si unisce al Pafos FC come dinamico attaccante centrale con un comprovato profilo da attaccante e una comprovata esperienza nel calcio brasiliano competitivo. Ha iniziato il suo percorso professionale con l'Itaboraí Profute prima di ottenere il riconoscimento durante il suo periodo al Volta Redonda, dove è stato una figura chiave in attacco e uno dei migliori marcatori della squadra, aiutando la squadra a competere efficacemente nelle competizioni nazionali. Nel 2023, ha firmato con il Fluminense FC, giocando regolarmente nella massima serie brasiliana e contribuendo al loro gioco offensivo ai massimi livelli nazionali. Più di recente, Lelê ha continuato a crescere attraverso periodi di prestito, tra cui periodi al Ceará e all'Atlético Goianiense nel campionato brasiliano, dove ha dimostrato presenza fisica, movimenti intelligenti e una minaccia costante davanti alla porta. Noto per la sua forza, la sua abilità aerea e il suo intuito nel finalizzare, Lelê aggiunge ritmo, creatività e profondità all'attacco del Pafos FC, mentre il club punta a competere con forza per il resto della stagione. Il Pafos FC dà un caloroso benvenuto a Lelê nel club e gli augura ogni successo".

