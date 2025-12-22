Tacchinardi: "Napoli favorito con Neres e Hojlund, ma il Bologna giocherà a petto in fuori"

Alessio Tacchinardi ha parlato a SportMediaset nel pre partita della finale di Supercoppa Italiana fra Napoli e Bologna. Queste le sue parole: "Mi aspettavo Ferguson in campo perché è un giocatore totale e con Pobega forma una coppia di grande intensità. Sarà un duello importante, il Bologna gioca a petto in fuori e senza paura, uomo contro uomo, la fisicità di Ferguson e Pobega può mettere in difficoltà il Napoli. Italiano ha costruito una squadra con davvero grande personalità".

Vede una favorita?

"Si meritano entrambe di essere qua, visto che una ha vinto lo Scudetto e una la Coppa Italia. La formula con la Finale Four è bellissima, ma la finale è tornata all'antica con le due vincenti. Dico Napoli: Neres sa fare male, Hojlund è fortissimo. Secondo me sono questi due i giocatori che sposteranno gli equilibri".