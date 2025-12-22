Napoli, Manna: "Lucca via a gennaio? Dipende tanto da lui, per ora è nostro ma..."

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset a pochi minuti dalla finale di Supercoppa italiana contro il Bologna: "Può diventare una finale storica ma dobbiamo giocarla e sarà una gara molto difficile contro una squadra che ha meritato di essere qui. Siamo contenti di giocare questa partita, credo sarà molto lunga e bisogna stare sul pezzo".

Hojlund sta facendo vedere grandi cose?

"Rasmus ha iniziato bene, facendo gol la prima partita. Poi giocare ogni tre giorni non aiuta a entrare nei meccanismi della squadra ma è un ragazzo serio, un professionista e un giocatore forte. Siamo felici di averlo con noi".

Lucca è sul mercato o rimarrà?

"In questo momento questi discorsi sono prematuri, Lukaku sta lavorando per rientrare ma ci vuole pazienza perché ha avuto un infortunio importante e non dobbiamo accelerare. Lorenzo per noi è un calciatore forte, lo abbiamo scelto e voluto perché ha delle caratteristiche specifiche, ma deve alzare i giri perché per giocare in questo Napoli bisogna fare bene anche in settimana e non solo in partita. Per il momento è con noi, poi vedremo cosa accadrà. Dipende tanto lui".

Che effetto fa ritrovare il Bologna?

"É stata una partita che per noi ha segnato uno spartiacque, siamo passati da un momento complicato a uno migliore. La sconfitta ci ha fatto riflettere molto, ci siamo compattati. Non che prima non lo fossimo, ma ora siamo più uniti che mai".