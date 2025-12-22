Paganin: "Il Bologna pressa alto e lo fa bene. Ma se il Napoli ha entusiasmo è favorito"
Ai microfoni di SportMediaset, nei panni del commentatore tecnico per la finale di Supercoppa Italiana, Massimo Paganin ha parlato della sfida fra Napoli e Bologna: "Dal punto di vista tattico sarà una partita diversa rispetto al campionato, dove il Napoli si era schierato col 3-4-3. Vedremo se Elmas e Neres giocheranno molto larghi o più stretti dentro il campo, per verticalizzare e trovare spazio fra le linee. Entrambe le squadre hanno grande intensità, il Bologna mette in difficoltà chiunque sulla pressione alta e vedremo se il Napoli saprà uscirne".
Favorita la forza del Napoli e la voglia del Bologna?
"Se il Napoli dovesse trovare quell'entusiasmo giusto per la partita penso che resti la favorita".
