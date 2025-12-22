Vieri: "Attaccanti di Napoli e Bologna tutti bravi e tutti in forma. Ora l'Inter deve rimettersi a posto"

Ai microfoni di SportMediaset, Christian Vieri ha brevemente parlato della finale di Supercoppa Italiana fra Napoli e Bologna in programma a Riyad: "Per quanto riguarda gli attaccanti delle due squadre e chi potrà risolvere la gara, sono tutti bravi e tutti in forma, spero di vedere tanti gol perché sarebbe importante per lo spettacolo".

Come vede l'Inter dopo la sconfitta in semifinale?

"L'Inter ha perso ai rigori, ora si deve rimettere a posto emotivamente e fisicamente in vista del nuovo anno. L'Inter dovrà essere pronta".