Pandev: "Napoli, Conte sa come si vince. Spalletti un fuoriclasse, complimenti a Chivu"

Le italiane in Champions "andranno avanti in quattro". Parola di Goran Pandev. L'ex attaccante, fra le tante, di Napoli, Inter e Genoa ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, delle partite di questa sera partendo da quella dei partenopei che stanno vivendo "un momento senza eguali, Una squadra sventrata è una squadra in difficoltà, inevitabilmente. Ma io ci credo: chi ha uno tra i primi tre centrocampisti d’Europa, e mi riferisco a McTominay, può permettersi di avere dentro di sé la fiducia. Il Chelsea è una gran bella squadra ma Conte sa come si vince. Il Maradona è capace di trascinare; il reso lo fa Hojlund".

L'Inter questa sera non avrà Barella e Chalhanoglu: "Ma i cambi si chiamano Zielinski e Sucic - sottolinea -. Aggiungo che nessuno possiede quattro attaccanti del livello di Lautaro e Thuram, di Pio Esposito e Bonny. E’ chiaro che Barella e Calhanoglu siano assenze importanti ma bisogna fare i complimenti a Chivu, è entrato con personalità, ha saputo trasmettere i suoi principi".

Per l'Atalanta "le condizioni per riuscire a saltare i playoff ci sono ancora" mentre sulla Juventus afferma come Spalletti sia un fuoriclasse e a Montecarlo "non sarà una gara semplice ma esiste una autostima nei bianconeri che induce alla speranza".