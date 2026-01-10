Pandev: "Spero che la Lazio si riprenda. Genoa? De Rossi ha portato entusiamo"

Goran Pandev, intervistato dal Corriere dello Sport in vista di Inter-Napoli, ha parlato anche delle altre squadre di Serie A dove ha giocato oltre ai nerazzurri e ai partenopei. Non potevano marcare due parole sulla Lazio, protagonista fin qui di una stagione travagliata: "Pensavo che con il ritorno di Sarri potessero far bene, poi abbiamo scoperto del mercato chiuso che ha impedito di dargli rinforzi. Ora sono andati via due giocatori fondamentali, non so cosa accadrà, ma spero si riprenda perché il campionato ha bisogno di una Lazio forte".

Il rapporto tra Lotito e la piazza attraversa l'ennesima turbolenza: "Lotito è una persona molto particolare. Negli anni ci sono stati alti e bassi, non è riuscito a mantenere un’asticella sempre altissima. A Roma giustamente si aspettavano di fare un percorso come quello del Napoli. De Laurentiis continua a migliorare il suo club, questo purtroppo alla Lazio non succede".

Chiusura sul Genoa: "Lì la gente ti spinge a prescindere, ma l’arrivo di De Rossi ha dato molto entusiasmo. Hanno una squadra che può arrivare tranquillamente alla salvezza. Sono convinto che emergerà il loro valore".