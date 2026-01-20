L'Arsenal ne fa 3 all'Inter, Pandev: "Bisogna essere onesti: ora Gunners più forti"
L'ex attaccante di Inter, Napoli e Lazio, Goran Pandev, ha commentato ai microfoni di Sky la prestazione dell'Inter, che ha perso 1-3 contro l'Arsenal a San Siro.
Queste le sue parole: "Ha cominciato male l'Inter, è andata in svantaggio subito, poi ha recuperato. Ha avuto tre contropiede dove poteva pareggiarla, come con Sucic e Thuram, dove poteva andare sul 2-1. Ma bisogna essere sinceri: l'Arsenal è più forte, in questo momento sta meglio di tutti. Sta facendo tante cose, sta bene e affrontarla in questo periodo non è facile".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
