Parma Women, Cherubini: "Progetto in crescita. Lavoriamo per una nuova casa"

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, nel corso della conferenza stampa tenutasi presso il Centro Sportivo di Collecchio dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla formazione Women, neo promossa in Serie A e attualmente al nono posto in classifica:

"Sta funzionando nel suo complesso e sta crescendo. Quest'anno abbiamo anche la seconda squadra femminile che gioca in un campionato regionale. La prima squadra sta passando tutto quello che passano le neo-promosse: il salto è molto più alto rispetto al mondo maschile. La squadra ha sempre giocato abbastanza bene, avevano un problema col gol. È stata fatta una campagna in attacco, sono arrivate quattro nuove calciatrici. La partita con la Roma è stata bellissima.

Stiamo portando avanti un progetto molto importante su Noceto, che possa diventare la casa della Femminile e della Primavera. Siamo in discussione col Comune perché anche lì la proprietà ha manifestato la volontà di dare un apporto concreto e dare un nuovo assetto strutturale".