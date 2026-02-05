Fiorentina, Paratici stimola Kean: "Attaccante italiano più forte. Metta le testa nel carrarmato"

Ha parlato a più riprese anche di Moise Kean, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo dirigente gigliato. A proposito del centravanti, conosciuto fin dai tempi comuni alla Juventus, Paratici si è così espresso:

Come ha trovato Kean?

"Quando le stagioni vanno in un certo modo ci sono vari motivi. La Fiorentina viene da 65 punti, oggi ne ha 17, non credo che la colpa sia il basso rendimento di Kean. Lui lo conosco molto bene e già dissi che è sicuramente che è l'attaccante italiano più forte che c'è. lui può fare 20 gol a stagione, a prescindere dal club per cui milita. Sta a lui fare il Kean e noi metterlo in condizione".

Kean rappresenta anche il futuro?

"Con la squadra parlerò dopo, non ho ancora avuto occasione. Kean deve solo mettere la testa nel carro armato e far quello che sa fare molto bene. Adesso deve concentrarsi sul presente, non abbiamo altre priorità, la fase 2 verrà dopo".