Parma, Cherubini: "Ottimi rapporti con Estevez, valuteremo. Valenti e Ndiaye vicini al rientro"

Nel corso della conferenza stampa a chiusura del mercato, il CEO del Parma Federico Cherubini ha parlato così di quanto fatto in sede di trattative: "Credo che il mercato di gennaio a volte sia pericoloso: si spinge a fare operazioni frutto del momento. Noi abbiamo scelto di non intervenire sui difensori centrali perché Valenti potrebbe già tornare settimana prossima, mentre Ndiaye siamo lì. Penso che non ci sembrava corretto e giusto andare a inserire nuovi giocatori. Comunque abbiamo comprato Carboni che può giocare anche da centrale e Ndiaye sarà alla pari quasi di un nuovo acquisto. Inoltre aggiungo la presenza di Drobnic, giocatore della Primavera molto forte: questo dà valore al percorso del nostro Settore Giovanile. La nostra Primavera sta facendo molto bene: ci sono molti ragazzi che in futuro potranno essere parte integrante della rosa del Parma".

Schjelderup? Come pensate di riuscire a salvarvi con una rosa giovane?

"Rispetto a Schjelderup, Pettinà ha condotto la trattativa dai primi giorni di mercato: non era facile e nel corso del tempo le difficoltà sono aumentate. Ci è mancato la possibilità di chiudere ma non perché è mancata la nostra volontà. Queste cose succedono abitualmente, tanti obiettivi sfumano. Sul tema dell'età, lo dico da sempre: non mi piace che la nostra età diventi un alibi per questo gruppo".

Estevez?

"Ha avuto delle opportunità ma sono felice che sia rimasto con noi: dà tantissimo al gruppo in spogliatoio ma anche in campo. Il suo contratto ha un'opzione a nostro favore nei prossimi mesi. Siamo in ottimi rapporti: al momento che scadrà l'opzione valuteremo. Siamo soddisfatti pienamente: è un ragazzo di valore e spessore, oltre a essere il più esperto della rosa".