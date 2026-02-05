TMW Radio Rampulla: "Juve, con Spalletti dall'inizio il distacco dall'Inter sarebbe inferiore"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato di Juve e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma, che ruolo dare a Francesco Totti in società?

"Credo che l'inserimento di questi fuoriclasse che hanno rappresentato la storia dei propri club sia importante, non solo a livello di immagine, ma perché hanno un'esperienza importante. Ce ne vorrebbero di personaggi così nel calcio e nei grandi club".

Totti il miglior calciatore italiano di sempre?

"Lo reputo uno dei più grandi. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori come Roberto Baggio e la sua tecnica era impressionante. Anche Del Piero. Sono tre 10 di quella categoria lì".

Stasera Atalanta-Juve, con due tecnici arrivati in corsa. E se fossero entrati prima...?

"Con l'uscita di Gasperini, l'Atalanta ha avuto un attimo di sbandamento, magari l'avrebbe avuto anche con Palladino. E' stato molto bravo Raffaele a recuperare il rapporto col gruppo. Spalletti ha una personalità che gli permette di fare bene con tutti. E i risultati si vedono. Dall'inizio forse avrebbe avuto più tempo per sistemare le cose. Per me la Juve è da primi quattro posto e c'è. Secondo me non ci sono dieci punti di differenza con l'Inter, magari sarebbero stati 5-6...".

Cagliari, grande lavoro dell'esordiente Pisacane:

"Sta facendo un ottimo lavoro, non è molto pubblicizzato. Il Cagliari deve pensare a salvarsi e mettere dei giovani in evidenza per poterli rivendere. E credo abbiano trovato un allenatore che capisce la situazione e senza voli pindarici va al concreto. Se sta avendo questi risultati è perché i giocatori lo seguono".

Roma, problema del gol. Si parla di Dybala e Zaragoza alle spalle di Malen:

"Gasperini è appena arrivato, è difficile cambiare totalmente subito e vincere. Ha il tempo per farlo. Il problema del gol è di squadra, non solo delle punte che devono essere messe nelle condizioni di segnare. Dybala non è stato mai al 100% e non può dare così una grossa mano. Gasp non può trasformare subito una squadra in una macchina da gol, ci vorrà tempo. Come c'è voluto a Bergamo per farlo".