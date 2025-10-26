Pari in rimonta della Fiorentina, Marchegiani: "Resta l'orgoglio, ma non una gran prova"

Pareggio pirotecnico tra Fiorentina e Bologna, match appena terminato col punteggio di 2-2. Sotto di due reti, i viola colgono quantomeno un punto grazie a due rigori (trasformati da Gudmundsson e Kean) e sfiorano il colpaccio con Dodò a un soffio dal fischio finale.

Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, ha commentato così la prova dei viola: "Quello che resta è grande orgoglio e forza d'animo, di una squadra che aveva perso la partita e che ha avuto la forza di reagire. Non è stata però una bella prestazione, la squadra non riesce ad attaccare con grande pericolosità e anche in fase difensiva. Fino all'ultimo, il Bologna ha giocato meglio".