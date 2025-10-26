Pari in rimonta della Fiorentina, Marchegiani: "Resta l'orgoglio, ma non una gran prova"
TUTTO mercato WEB
Pareggio pirotecnico tra Fiorentina e Bologna, match appena terminato col punteggio di 2-2. Sotto di due reti, i viola colgono quantomeno un punto grazie a due rigori (trasformati da Gudmundsson e Kean) e sfiorano il colpaccio con Dodò a un soffio dal fischio finale.
Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, ha commentato così la prova dei viola: "Quello che resta è grande orgoglio e forza d'animo, di una squadra che aveva perso la partita e che ha avuto la forza di reagire. Non è stata però una bella prestazione, la squadra non riesce ad attaccare con grande pericolosità e anche in fase difensiva. Fino all'ultimo, il Bologna ha giocato meglio".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"
2 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
3 Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non è la prima volta"
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile