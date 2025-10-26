Lazio, Zaccagni: "Uniti nelle difficoltà, siamo indietro e vogliamo risalire la classifica"
Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta di misura sulla Juventus: “Stasera non c'è niente da dire, abbiamo fatto una partita straordinaria approcciandola con umiltà e carattere. Siamo stati uniti nelle difficoltà, questo è il risultato. Basic in questo mondo va preso come esempio, ha vissuto due anni difficili ma si è allenato sempre con umiltà e si merita questa gioia. Adesso l'obiettivo è pensare alla partita di giovedì col Pisa. Siamo un po' indietro in classifica e vogliamo aggrapparci a quelle davanti".
