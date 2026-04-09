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Parla Paratici, Spalletti rinnova, il Milan ci prova per Goretzka: le top news delle 13

Parla Paratici, Spalletti rinnova, il Milan ci prova per Goretzka: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Andrea Piras
Oggi alle 13:00Serie A
Andrea Piras

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato ai taccuini del Corriere della Sera della sua avventura alla Juventus: "Eravamo vent’anni avanti tutti gli altri. Un presidente visionario, un direttore sapiente, il talento che mi riconosco nel “vedere” i calciatori, gli allenatori più preparati, i giocatori più seri. E le difficoltà delle milanesi nel gestire il declino delle grandi famiglie proprietarie, questo va detto. CR7? Prezioso per la Juve, importante per tutti come fu poi Mourinho alla Roma, un campionato ha bisogno di grandi personaggi". Alla domanda se la famiglia Commisso sia intenzionata a vendere o meno la società, come si rumoreggiava in questi mesi a Firenze, Paratici ha risposto in modo categorico: "No… certo che no". Infine, una battuta sul futuro di Kean e sul valore di Fagioli: "Spero che riusciremo a trattenere Kean, ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. E aggiungo il nome di Fagioli, un centrocampista da Barcellona che gioca in Italia".

Luciano Spalletti è pronto a firmare il nuovo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028. L'autografo dell'allenatore sull'accordo che lo legherà per le prossime due stagioni al club bianconero non è ancora stato messo ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è soltanto questione di ore. Già nella giornata di oggi o al massimo nella mattinata di domani il tecnico di Certaldo incontrerà la dirigenza e verrà messo tutto nero su bianco, per un rapporto che andrà dunque avanti a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale della squadra bianconera in questa stagione.

Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora in ballo. Il centrocampista turco resta un elemento molto importante per l’Inter e per Cristian Chivu e la dimostrazione è stata nel match contro la Roma quando il numero 20 nerazzurro è stato fra i protagonisti del successo per 5-2 contro gli uomini di Gasperini con un assist e un gol. Il calciatore infatti ha un contratto in scadenza nel 2027 e per il momento non ha ancora rinnovato. Si parlava molto di Galatasaray con il tecnico Okan Buruk, fra l'altro ex centrocampista dell'Inter, che lo vorrebbe alle sue dipendenze ma va comunque sottolineato come il club di viale della Liberazione non ha ancora ricevuto nessuna offerta per il giocatore. Torna dunque in ballo la conferma di Calhanoglu. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter non escluderebbe anche un rinnovo per un ulteriore anno del centrocampista quindi con scadenza nel 2028.

Il Milan tenta il grande colpo a centrocampo. Leon Goretzka si svincolerà il prossimo 30 giugno dal Bayern Monaco e sarà un colpo a parametro zero per chiunque riuscirà ad ingaggiarlo per la prossima stagione. In via Aldo Rossi si tenta il tutto per tutto con Massimiliano Allegri che chiede un elemento di esperienza in mezzo al campo che possa essere affiancato a Modric e Rabiot per creare un reparto di grande valore in vista della prossima Champions League. La concorrenza resta alta con diversi club sia italiani che esteri che lo vorrebbero alle dipendenze ma che offrirebbero soltanto un biennale. Per questo motivo che il Milan potrebbe essere in vantaggio. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a proporre al giocatore un contratto triennale, quindi con scadenza nel 2029, ad una cifra di circa cinque milioni di euro a stagione.

Intervistato dai taccuini della Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Udinese Jesper Karlstrom ha parlato del prossimo match contro il Milan: "Siamo cresciuti. Con le big mettiamo coraggio e la grinta giusta. Con le altre a volte manca un po’ di concentrazione. Recuperiamo Davis che è troppo forte. Guardi, io in Nazionale gioco con Gyokeres, Isak, Elanga, campioni. Ma Davis non è affatto inferiore. Con Zaniolo forma davvero una bella coppia. Se Gattuso avesse fatto giocatore Nicolò al playoff, al Mondiale ci sarebbe andata anche l’Italia. Vi serviva uno così. Lavoriamo per arrivare a cinquanta punti. Dal 2014 l’Udinese ha fatto una volta quarantasette punti. Possiamo farcela. Il club lo merita".

L'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo del momento della formazione nerazzurra: "Ci aspettano incroci vitali contro Juventus, Roma e Lazio in Coppa Italia. Arriviamo da una rincorsa pazzesca e ci siamo guadagnati l'opportunità di vivere queste notti. C'è grande fermento, l'atmosfera è carica di vibrazioni positive e scenderemo in campo per giocarcela a viso aperto, puntando a traguardi di prestigio. Non vivo di rimorsi. Abbiamo faticato in avvio e perso qualche punto per strada, ma il gruppo ha saputo mantenere la bussola salda. La costanza ci ha premiato: abbiamo macinato punti e, statistiche alla mano, in questo 2026 stiamo tenendo un ritmo da vertice. Dobbiamo solo continuare a surfare su quest'onda di fiducia ed entusiasmo".

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