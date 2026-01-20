Parla Spalletti. Bailey, addio alla Roma. Loyola è del Pisa: le top news delle 18

In arrivo importanti novità per quel che riguarda il futuro di Edin Dzeko. L'attaccante attualmente alla Fiorentina è uno dei tanti giocatori in uscita dal club viola in questa sessione di calciomercato invernale e dalle ultime raccolte è lo Schalke 04 la squadra più vicina ad accoglierlo. Attualmente in 2.Bundesliga, lo Schalke ha messo sul piatto una proposta che sembra aver convinto il bosniaco che in mano aveva anche una proposta del Paris FC. Quelle in corso sono ore decisive, con Dzeko che scioglierà le riserve entro la fine della giornata. E con lo Schalke che è nettamente avanti rispetto ai parigini nella corsa all'attaccante, soprattutto dopo i contatti telefonici fra il diretto interessato e l'allenatore Muslic. L'idea del club tedesco è quella di avere il giocatore a disposizione già per la prossima sfida di campionato in programma domenica alle 13.30 contro il Kaiserslautern, per lui già pronto un contratto fino a fine stagione con importante bonus legato alla eventuale promozione a fine anno. La Fiorentina intanto aspetta: il giocatore infatti già da giorni ha un accordo sulla parola col club gigliato per facilitare la sua uscita. Una volta che sarà arrivata la decisione definitiva di Dzeko, ecco che i due club si siederanno a tavolino per definire tutti i dettagli di un'operazione comunque già ben indirizzata.

Il Parma ha comunicato di aver chiuso una cessione, quella del terzino sinistro di nazionalità norvegese Mathias Lovik, acquistato un anno fa di questi tempi - è arrivato nel calciomercato di gennaio del 2025 - dal Molde e rivenduto adesso nella Super Lig turca, dove giocherà con il Trabzonspor.

Mauro Tonolini, ex assistente e oggi componente della CAN, ha spiegato alcune decisioni arbitrali dei quattro recuperi e della ventunesima giornata durante Oper VAR, su DAZN. Le prime parole sono sul rigore prima concesso e poi tolto all'Inter nella sfida contro il Lecce della settimana scorsa: "C'è un'ottima revisione di VAR e AVAR, Chiffi e Magioni, perché Veiga tocca prima il pallone e solo successivamente c'è il contatto con Bonny. In questo caso Maresca ha fatto bene a revocare il penalty". Parole poi anche sull'annullamento del gol di McTominay in Napoli-Hellas Verona per fuorigioco millimetrico: "L'azione era difficile da valutare per l'assistente, che fa bene a lasciare andare e ad affidarsi alla macchina del fuorigioco semiautomatico per valutare con precisione le posizione di Mazzocchi che parte effettivamente in fuorigioco. Si è discusso tanto sul frame scelto ma fa tutto la tecnologia". Tonolini ha poi spiegato anche la decisione dell'arbitro in Cagliari-Juventus di revocare il calcio di rigore ai bianconeri dopo averlo fischiato in presa diretta: "Si vede bene dalla revisione come Mazzitelli anticipi Miretti che poi calcia il giocatore del Cagliari, quindi è giusto togliere il rigore - ha spiegato -. Ci è piaciuta anche la tranquillità con la quale è stata approcciata la revisione".

Felipe Loyola è ufficialmente un calciatore del Pisa. L’annuncio arriva dall’Argentina, direttamente dall’Independiente, società di Avellaneda, che ha anche - in maniera non del tutto usuale, almeno per il calcio italiano ed europeo in generale, ma anche per quello argentino - fornito tutti i dettagli su formula e costi dell’operazione. L’operazione, si legge, è stata definita con la formula del prestito di 6 mesi, con un corrispettivo di 1.300.000 euro e un bonus di 200.000 euro legato agli obiettivi. "È previsto inoltre l’obbligo di acquisto da 5.500.000 euro per il 70% del cartellino, nel caso in cui il giocatore prenda parte ad almeno 5 partite con la nuova squadra. Infine, è stata concordata un’opzione di acquisto per il restante 30%, fissata a 4.250.000 euro". In questo modo, il costo complessivo dell'operazione potrebbe arrivare a circa 11,25 milioni di euro. Il messaggio si conclude con l’augurio dell’Independiente a Loyola: “In bocca al lupo per quello che verrà, Pipe”.

L'avventura di Leon Bailey alla Roma si è chiusa dopo praticamente non aver lasciato traccia con la formazione di Gian Piero Gasperini. L'attaccante giamaicano, dunque, farà ritorno all'Aston Villa dopo aver risolto il prestito e sarà nuovamente a disposizione di Unai Emery per i prossimi impegni del club di Birmingham, iniziando da quello di Premier League in casa del Newcastle. Qui il video della partenza del giocatore dalla Capitale.

La Juventus si appresta a scendere in campo con il Benfica in Champions League, ma continua a fare notizia il mercato bianconero. Luciano Spalletti, alla vigilia della gara con i portoghesi, ne ha parlato così: “La dirigenza l’ho sempre affianco in ufficio, non ci vediamo solo la notte… Chiellini ce l’ho lì, idem Modesto e Ottolini. Oggi Comolli è venuto a vedere l’allenamento… Sono domande che dovete fare a loro, perché è il loro mestiere. Siccome ho accettato questa Juventus qui, io non mi aspetto proprio niente. Se mi chiedono il mio pensiero, io lo dico, anche perché è sempre stato lo stesso sin dall’inizio. Si va avanti con tranquilla coerenza, fiducioso di poter lottare per i nostri obiettivi con i calciatori che ho trovato qui dentro. Poi è chiaro che gli infortuni possano fare la differenza e far venire anche altri pensieri. Però sono molto contento dei calciatori che ho a disposizione. Dentro il loro apprezzamento per quello che stiamo facendo ci noto una crescita importante, e ci noto anche entusiasmo per sviluppare quello che richiedo. Anche perché non è difficoltoso: sanno che i protagonisti sono loro e che io posso andare nel futuro solo con le loro qualità e le loro decisioni in campo (qui la mconferenza stampa integrale di Spalletti)".

Il Giudice Sportivo del campionato di Serie A ha squalificato, all’esito delle gare della 21ª giornata, tre giocatori, tutti diffidati e ammoniti nell'ultimo turno: Danilo Cataldi (Lazio), Juan Miranda (Bologna) e Leo Ostigard (Genoa). Entrano in diffida Luca Pellegrini e Alessio Romagnoli (Lazio), Nikola Vlasic (Torino). Oltre all’ammonizione, come sempre in questi casi, la simulazione costa a Kenan Yildiz (Juventus) 2.000 euro di multa. Ammenda da 10.000 euro anche al dirigente bianconero François Modesto “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara”.

Di seguito le sanzioni economiche nei confronti delle società del massimo campionato.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara; recidiva reiterata continuata.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per non avere, alcuni dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.