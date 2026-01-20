TMW
Roma, Bailey in partenza dalla Capitale. Il giamaicano fa ritorno all'Aston Villa
L'avventura di Leon Bailey alla Roma si è chiusa dopo praticamente non aver lasciato traccia con la formazione di Gian Piero Gasperini.
L'attaccante giamaicano, dunque, farà ritorno all'Aston Villa dopo aver risolto il prestito e sarà nuovamente a disposizione di Unai Emery per i prossimi impegni del club di Birmingham, iniziando da quello di Premier League in casa del Newcastle.
Queste le ultime immagini "italiane" del classe 1997 pronto ad imbarcarsi per tornare oltremanica.
