TMW Roma, Bailey in partenza dalla Capitale. Il giamaicano fa ritorno all'Aston Villa

L'avventura di Leon Bailey alla Roma si è chiusa dopo praticamente non aver lasciato traccia con la formazione di Gian Piero Gasperini.

L'attaccante giamaicano, dunque, farà ritorno all'Aston Villa dopo aver risolto il prestito e sarà nuovamente a disposizione di Unai Emery per i prossimi impegni del club di Birmingham, iniziando da quello di Premier League in casa del Newcastle.

Queste le ultime immagini "italiane" del classe 1997 pronto ad imbarcarsi per tornare oltremanica.