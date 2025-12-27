Parma, Circati: "Dobbiamo continuare su questa strada. Nel calcio ci vuole fiducia"
Il difensore del Parma, Alessandro Circati, ha parlato al termine della gara con la Fiorentina ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.
Qual'è il lavoro da fare per tenere la continuità?
"Noi dobbiamo continuare nella strada in cui siamo. Nel calcio ci vuole continuità e fiducia, individualmente e con la squadra. Oggi abbiamo fatto una grande partita specie nella prima parte".
Dovete migliorare nella gestione della palla?
"Siamo una squadra giovane, i più grandi cercano di aiutarci. E' vero, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".
