Live TMW Parma, Circati: "Orgoglioso della fascia da capitano. Oggi abbiamo giocato più fluidi del solito"

Le parole di Alessandro Circati nel post-partita di Parma-Fiorentina:

Che emozione da parmense?

"Essere nato a Fidenza, avere oggi la fascia da capitano, è un grande orgoglio. Ringrazio ancora il mister".

Oggi vittoria del cuore. Sei d'accordo? Perché avete vinto?

"Secondo me nei primi sessanta minuti abbiamo giocato bene, con un gioco più pulito del solito. Non credo ci sia una risposta esatta. Noi affrontiamo ogni partita per vincere".

Come si prepara un rientro in una partita così delicata?

"Io tratto ogni partita allo stesso modo, non mi emoziono per ciò che ho davanti. Non sentirti bene ti condiziona, quindi quando mi sento bene lo faccio sapere ai dottori e do il via libera".

Qual è stato il momento più difficile oggi?

"Il finale direi, quando ci siamo abbassati, non volontariamente ma queste cose capitano. Nell'arco dei novanta minuti è normale, loro hanno dei grandi giocatori nell'uno contro uno e nell'attaccare la profondità".

Capitano dell'Australia e ora del Parma.

"È un grande orgoglio, non me lo aspettavo. Devo ringraziare il mister per la fiducia".

Avete lavorato bene in queste settimane?

"La squadra lavora duro ogni giorno, anche alla Vigilia e a Natale. Ci concentriamo sempre al massimo".

Come stai fisicamente?

"Sto bene, mi sono allenato questa settimana con la squadra".

Riesci a mettere qualcosa in più in queste partite a livello mentale?

"Credo che la cosa più importante sia recuperare bene. Quando sto bene lo faccio sapere ai dottori e ai fisioterapisti. Anche questo infortunio è stato difficile, perché all'inizio non camminavo. Ringrazio anche i dottori, sto bene grazie a loro".

Come sono state le due settimane che hanno separato la Lazio da oggi? Com'è stato preparare la partita di oggi?

"Dopo la partita contro la Lazio ci siamo seduti assieme e ci siamo detti che ormai era il passato e che dovevamo solo guardare avanti. Quindi ci siamo dimenticati in fretta perché alla fine non serviva a niente pensare a ciò che era passato. Le due settimane sono state normale, a parte che sapevamo che settimana scorsa non avremmo giocato e abbiamo avuto due giorni liberi, da passare coi familiari".

Quando hai saputo che oggi avresti giocato? Cos'hai pensato?

"L'ho saputo stamattina, due ore prima della partita".

L'Australia si è qualificata ancora al Mondiale. Com'è il livello di calcio? E la vita?

"Il Mondiale è bellissimo, un sogno da quando ero piccolo. Non ero sicuro se si sarebbe mai avverato. Vivere in Australia è bello, c'è sempre il sole e bel tempo, si vive bene. Ma anche qui si vive bene!".

