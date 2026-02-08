Parma, Corvi: "Sono state montagne russe, ci voleva pazienza"

Edoardo Corvi ancora una volta è decisivo. Le sue parate nel finale regalano tre punti d'oro ai ducali nel derby emiliano. Queste le parole dell'MVP di Bologna-Parma: "E' successo tutto negli ultimi minuti, sono state montagne russe. E' arrivata l'espulsione, ci siamo coperti e loro hanno iniziato ad attaccare, ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa".

Non siete riusciti ad essere incisivi con l'uomo in più, poi cosa è successo?

"Ci voleva pazienza, siamo stati bravi a non concedere troppo rimanendo compatti. In spogliatoio ci eravamo detti che le occasioni sarebbero arrivate, siamo molto contenti".

Una parola per Ordonez?

"Sono super contento per lui, siamo anche vicini in spogliatoio, è davvero bellissimo".