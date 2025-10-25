Parma, Cuesta: "Como identità chiarissima, noi aggressivi fin da subito"
L'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, è intervenuto prima della gara contro il Como ai microfoni di Dazn: "Proveremo a fare il massimo per portare il Tardini da noi, per farli giocare con noi".
Un Parma aggressivo fin da subito?
"Come al solito, proveremo a fare la partita che vogliamo".
Come ha studiato il Como?
"Identità chiarissima., con tanta variabilità, capaci di tanti cambiamenti. Noi proveremo a essere lucidi e anche noi a fare la partita che vogliamo quando abbiamo la palla".
