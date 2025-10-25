Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese, Buksa: "Felice per il gol ma soprattutto per la vittoria"

Oggi alle 17:20Serie A
Davide Marchiol

17.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Adam Buksa, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Lecce nell'ottavo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Il match:
"Molto felice per la vittoria e per il mio gol. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nella ripresa abbiamo faticato un po' di più ma abbiamo fatto bene".

Com'è il feeling con i compagni di reparto:
"Siamo in tanti in attacco e sono tutti ottimi giocatori, io, Zaniolo, Gueye, Davis, Bayo... tutti devono riuscire a fare gol, in questa gara siamo riusciti a fare il terzo gol in un momento difficile. Il Lecce stava rientrando e il gol ha aiutato tanto a vincere poi la contesa".

Quanto pesa la fiducia di Runjaic?
"Il mister mi ha voluto fortemente e la fiducia è sempe importante. Che siano tre minuti o una gara intera devo sempre dare tutto".

