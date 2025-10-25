Domani Lazio-Juventus, i convocati di Tudor: sono 3 i giocatori assenti
Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha diramato i convocati per la sfida di domani sera contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Assenti gli infortunati Mili, Cabral e Bremer, c'è il giovane Pedro Felipe. Questo l'elenco bianconero:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Fuscaldo
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Pedro Felipe
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Openda, David
