Napoli, Di Lorenzo: "Le grandi squadre cadono, ma devono sapere come rialzarsi"
Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match con l'Inter: "Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però senza perdere equilibrio. Bisogna trovare la giusta chiave, le grandi squadre cadono ma devono sapere come rialzarsi. Vogliamo fare una grande partita contro una squadra molto forte".
Cosa vi chiede Conte?
"Chi è da più tempo qua deve trascinare anche gli altri, dobbiamo ritrovare lo spirito che ci ha contraddistinto l'anno scorso e che non c'è stato a Eindhoven. E' stata questa la chiave del successo dell'anno scorso".
