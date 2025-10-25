Serie B, lo Spezia si rialza e cala il poker ad Avellino. Vittorie per Monza e Cesena, pari Samp
Sono terminate le gare di Serie B valide per la nona giornata iniziate alle 15:00. Prova di forza dello Spezia, che ha calato il poker in casa dell'Avellino, con gli irpini in 10 uomini per tutta la ripresa. La Virtus Entella agguanta il pari con il Pescara in pieno recupero, mentre il Cesena passa sul campo del Sudtirol. Il Monza vince 3-1 con la Reggiana, mentre Sampdoria-Frosinone termina 1-1
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino – Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza – Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria – Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Südtirol - Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella – Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Sabato 25 Ottobre 2025
Ore 17.15 Carrarese – Venezia
Ore 19.30 Catanzaro – Palermo
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21*
Monza 17*
Cesena 17*
Palermo 16
Frosinone 15*
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12*
Avellino 12*
Carrarese 11
Padova 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10*
Empoli 10*
Pescara 7*
Catanzaro 6
Spezia 6*
Sampdoria 6*
Bari 6
Mantova 5
*una gara in più