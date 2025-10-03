Parma-Lecce, le probabili formazioni: Stulic in leggero vantaggio su Camarda

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Lecce (Sabato 4 ottobre, ore 15.00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

Dopo la prima vittoria in campionato, mister Carlos Cuesta sembra intenzionato a riconfermare lo stesso Parma visto contro il Torino, anche se con un paio di ballottaggi. Il primo riguarda la fascia destra, dove Britschgi sembra pronto per una riconferma da titolare, anche se Almqvist insidia nelle retrovie. Solo conferme invece relativamente alla fase difensiva, dove il terzetto sarà composto da capitan Delprato a destra, Circati al centro e Ndiaye a sinistra, a protezione della porta di Suzuki. A guidare la mediana ci sarà Mandela Keita, affiancato dal solito Bernabè. Nessun dubbio sulla fascia sinistra, dove agirà Valeri. Passando all’attacco veniamo al secondo ballottaggio di giornata: Cutrone e Pellegrino sono sicuri del posto, così come sembra esserlo Oristanio, anche se Cuesta potrebbe decidere di inserire un centrocampista in più come Sorensen, riservandosi la velocità dell’ex Cagliari a gara in corso. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva il Lecce

Il Lecce cerca la continuità e i primi tre punti in campionato nella trasferta sul campo del Parma. Oltre a Jean e Marchwinski, Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Perez (impegnato con il Cile nel mondiale Under 20) e di Morente (lesione di primo grado al polpaccio sinistro riscontrata in settimana). Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà capitan Falcone in porta, con la linea difensiva composta da Veiga (in vantaggio su Kouassi), Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo va verso la conferma il terzetto composto da Ramadani, Berisha e Coulibaly. Nel tridente offensivo, sulla sinistra è pienamente recuperato Sottil che si candida per una maglia da titolare, con Pierotti a destra e al centro dell’attacco Stulic in leggero vantaggio su Camarda. (da Lecce, Pierpaolo Verri)