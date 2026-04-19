Parma, Ndiaye di nuovo protagonista cinque mesi dopo: "Felicissimo di essere tornato"

Oltre al successo ottenuto contro l’Udinese, una delle notizie più positive per il Parma riguarda il ritorno in campo di Abdoulaye Ndiaye. Il difensore era fermo da oltre cinque mesi a causa di una pubalgia e si è ritrovato subito protagonista, complice anche l’assenza all’ultimo momento di Lautaro Valenti. Nonostante il lungo stop, l’ex Troyes ieri ha risposto presente con una prestazione solida e attenta, contribuendo in maniera concreta al clean sheet conquistato a Udine, fondamentale per portare a casa tre punti pesanti.

Al termine della partita, lo stesso Ndiaye ha celebrato il rientro con un messaggio sui social, esprimendo tutta la sua soddisfazione: "Una vittoria importantissima e sono felicissimo di essere tornato in campo. Forza Parma!".