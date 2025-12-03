Parma in Coppa Italia, Cuesta: "Arriviamo da un ko pesante, ma continuiamo il percorso di crescita"

Archiviato il brutto ko interno contro l'Udinese, per il Parma arriva subito l'occasione per tornare in campo. La squadra di Carlos Cuesta è attesa infatti dalla trasferta del Dall'Ara contro il Bologna, nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. "Come ci arriva il Parma? Torna con la voglia di fare un’ottima prestazione e di passare il turno - sottolinea lo stesso Cuesta alla vigilia ai canali ufficiali del club -. Arriviamo da una sconfitta che è stata pesante e che non era quello che volevamo regalare ai nostri tifosi. Volevamo una giornata di gioia. Ormai è passato, quello che vogliamo è tutto quello che c’è da migliorare per trasformarlo in opportunità e arrivare domani a fare un’ottima prestazione”.

Che partita si aspetta con il Bologna? “Una partita dura, loro hanno un’identità di gioco molto definita e molto chiara. Una squadra molto aggressiva e verticale, noi proveremo a portare la partita al massimo possibile dove noi vogliamo. E anche aumentare la probabilità di avere un risultato ottimo”.

Si gioca a metà settimana, è previsto qualche cambio nella formazione? “Dobbiamo capire come stanno i ragazzi, a quel punto prenderemo le scelte che pensiamo siano quelle giuste per essere più competitivi possibili”.

Il Bologna ha vinto l’ultima Coppa Italia, quanto manca al Parma per diventare una realtà così? “Noi ci concentriamo adesso sulla partita di giovedì per continuare il nostro percorso di crescita. Loro sono una squadra molto consolidata, sono arrivati in Champions League e hanno fatto cose straordinarie come vincere la Coppa Italia l’anno scorso. Noi dobbiamo consolidare i nostri passi per diventare ogni giorno migliori come squadra e come società, e pensare a breve termine per farli diventare una realtà, step by step”.